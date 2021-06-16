Тимошенко: українці вимагають президента провести референдум щодо ринку землі

16 червня на площі перед Полтавською ОДА відбувся мітинг через незгоду проти продажу землі. Учасники "народного віча" ухвалили звернення до президента, в якому закликали провести референдум щодо земельного питання.

Учасники віча у своєму зверненні вимагають організувати "максимально широке, відкрите, рівне та компетентне громадське обговорення пропозицій щодо правил поводження з сільськогосподарською землею", після чого обов’язково винести це питання на всеукраїнський референдум.

Також у зверненні міститься вимога скасувати та не вводити у дію вже ухвалені законодавчі акти - про обіг сільськогосподарських земель, а також ввести мораторій на прийняття подібного законодавства - до відповідного рішення референдуму.

Вказане звернення буде передано губернатору Полтавської області.

На переконання Юлії Тимошенко, велелюдне зібрання у Полтаві може стати початком національного руху аграріїв, які в усіх областях України проводитимуть подібні збори задля захисту української сільськогосподарської землі.

"Наша команда разом з Асоціацією фермерів утворили великий антирейдерський штаб для того, щоб боротися разом з людьми. Тримаючи зв’язок через всі можливі канали комунікації, якщо нам повідомлятимуть, що хоча б одного фермера торкнулися незаконні махінації з землею, ми будемо гуртуватися по всій країні та захищати кожного. Це фактично буде самозахист. Ми будемо йти в суди, надавати наших юристів, які вміють фахово воювати, і будемо захищати кожного, проти кого буде задіяний механізм позбавлення землі", - заявила Тимошенко.

Фото: під час "народного віча" у Полтаві (ba.org.ua)

Під час виступу вона також закликала людей по всій країні не продавати свої паї й таким чином виграти час, який знадобиться для відновлення справедливості.

"Коли ця влада піде, ми зможемо повернути землю Україні та спокійно розвивати вітчизняне фермерство. Боротьба буде досить складна, але без неї не буде існувати ні Україна як європейська держава, ні український народ. Як би не складалися політичні обставини в державі, ми нікому не дозволимо здати Україну. Сьогодні нашій країні, як ніколи, потрібна наша спільна робота", - додала лідер "Батьківщини".

Вона пообіцяла передати ухвалене учасниками віча звернення керівнику держави через канцелярію Офісу президента, а також зачитати його у четвер, 17 червня, з трибуни Верховної ради.