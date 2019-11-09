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Тимошенко: украинцев обманом снова пытаются лишить их земли

Новости » Политика     09.11.2019 - 09:12
Тимошенко: украинцев обманом снова пытаются лишить их земли
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Открыть путь к распродаже сельхозземель будут пытаться уже в следующий вторник

Лоббисты международных агрокорпораций не оставляют попыток лишить украинцев их национального достояния. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Она заявила, что открыть путь к распродаже сельскохозяйственных земель попытаются уже в следующий вторник – "впопыхах приняв закон, который позволяет покупать украинские черноземы иностранцам и фирмам с зарубежным капиталом".

"Он внесен в зал и будет голосоваться во вторник. По нему землю будут продавать юридическим лицам, которые на 99% могут принадлежать иностранным корпорациям. Никогда наши фермеры не станут равноправными конкурентами международным корпорациям. Фермеры рискуют остаться без земли, а страна без будущего", – заявила лидер "Батькивщины".

Тимошенко напомнила обещание Владимира Зеленского принимать каждое важное решение только после изучения мнения людей. Председатель партии призвала представителей власти дождаться парламентских слушаний по земельному вопросу, назначенных на 4-е декабря, и начать работу над организацией общенационального референдума по земельному вопросу.

"Нельзя принимать решения такого веса за спинами людей и лишать украинцев права обрабатывать свою землю и зарабатывать на ней прибыль", – возмутилась политик.

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Новости Украины Тимошенкоземельная реформа
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