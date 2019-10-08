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Тимошенко: украинская земля должна принадлежать украинцам

Новости » Политика    08.10.2019 - 14:23
Тимошенко: украинская земля должна принадлежать украинцам
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко прокомментировала результаты опроса "Рейтинга"

Наша земля должна принадлежать тем, кто на ней живет и работает, – украинцам, и приносить деньги в украинский бюджет. Об этом Юлия Тимошенко заявила, комментируя обнародованные сегодня данные социсследования группы "Рейтинг".

Так, согласно опросу 73% украинцев против продажи земли, 81% против продажи ее иностранцам, 74% за "земельный" референдум.

"Фактически социологи подтвердили то, о чем не устает говорить "Батькивщина", - обратила внимание лидер "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко отметила, только граждане Украины должны решать на всенародном референдуме судьбу крупнейшего национального богатства - сельскохозяйственной земли.

Три факта о землю. 1️⃣ 73% украинцев против продажи земли 2️⃣ 81% против продажи ее иностранцам 3️⃣ 74% за «земельный»...

Опубликовано Юлией Тимошенко Вторник, 8 октября 2019 г.

Напомним, сегодня был обнародован масштабный опрос "Отношение украинцев к введению продажи земли", проведенный социологической группой "Рейтинг".

Так, три четверти украинцев против продажи земли и за "земельный" референдум, а 81% респондентов выступает против продажи земли иностранцам.

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