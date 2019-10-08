Тимошенко: украинская земля должна принадлежать украинцам

Тимошенко прокомментировала результаты опроса "Рейтинга"
Наша земля должна принадлежать тем, кто на ней живет и работает, – украинцам, и приносить деньги в украинский бюджет. Об этом Юлия Тимошенко заявила, комментируя обнародованные сегодня данные социсследования группы "Рейтинг".
Так, согласно опросу 73% украинцев против продажи земли, 81% против продажи ее иностранцам, 74% за "земельный" референдум.
"Фактически социологи подтвердили то, о чем не устает говорить "Батькивщина", - обратила внимание лидер "Батькивщины".
Кроме того, Тимошенко отметила, только граждане Украины должны решать на всенародном референдуме судьбу крупнейшего национального богатства - сельскохозяйственной земли.
Три факта о землю. 1️⃣ 73% украинцев против продажи земли 2️⃣ 81% против продажи ее иностранцам 3️⃣ 74% за «земельный»...Опубликовано Юлией Тимошенко Вторник, 8 октября 2019 г.
Напомним, сегодня был обнародован масштабный опрос "Отношение украинцев к введению продажи земли", проведенный социологической группой "Рейтинг".
Так, три четверти украинцев против продажи земли и за "земельный" референдум, а 81% респондентов выступает против продажи земли иностранцам.