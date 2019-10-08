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Тимошенко: українська земля має належати українцям

Новини » Політика    08.10.2019 - 14:23
Тимошенко: українська земля має належати українцям
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко прокоментувала результати опитування "Рейтингу"

Наша земля повинна належати тим, хто на ній живе та працює, – українцям, і приносити гроші в український бюджет. Про це Юлія Тимошенко заявила, коментуючи оприлюднені сьогодні дані соцдослідження групи "Рейтинг".

Так, згідно з опитуванням 73% українців проти продажу землі, 81% проти продажу її іноземцям, 74% за "земельний" референдум.

"Фактично соціологи підтвердили те, про що не втомлюється говорити "Батьківщина", - звернула увагу лідер "Батьківщини".

Окрім того, Тимошенко наголосила, лише громадяни України мусять вирішувати на всенародному референдумі долю найбільшого національного багатства - сільськогосподарської землі.

Три факти про землю. 1️⃣ 73% українців проти продажу землі 2️⃣ 81% проти продажу її іноземцям 3️⃣ 74% за «земельний»...

Опубліковано Юлією Тимошенко Вівторок, 8 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено масштабне опитування "Ставлення українців до запровадження продажу землі", проведене соціологічною групою "Рейтинг".

За ним, три чверті українців проти продажу землі та за "земельний" референдум, а 81% респондентів виступає проти продажу землі іноземцям.

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