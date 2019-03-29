Тимошенко: в Украине пришло время для коренного изменения системы

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что новая Украина невозможна без коренного изменения системы

В Украине настало время для коренного изменения системы. Об этом кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала во время программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

По убеждению лидера "Батькивщины", новая Украина невозможна без коренного изменения системы. И это время, по ее мнению, пришло. Тимошенко считает, что реализовать это поможет Новый курс.

"Мы готовы сразу после выборов предложить четкую систему власти, в которой не будет места монополиям, кланам и безнаказанности любого чиновника", – отметила кандидат.

С новым президентом Украина должна быть современной – инновационная экономика должна заменить отсталую сырьевую, ставка должна быть на интеллекте, считает Тимошенко.

Она заявила, что в случае ее прихода к власти Тимошенко государство станет также богатым.

"Большой бизнес будет работать в единых правилах со всеми другими предпринимателями, никто не будет иметь никаких преференций", – сказала председатель партии.

Кроме того, она заверила, что будут созданы все условия для поднятия среднего класса: "На средний класс, на малое и среднее предпринимательство, фермерские и сельскохозяйственные предприятия, инновационные будет поставлена главная стратегия развития страны".

Новая власть должна "поставить на место" тарифы, уровень жизни людей, позаботиться о пенсионерах и сделать все, чтобы у нас были современное образование и медицина, подчеркивает Тимошенко.

"Нам нужны правильные ключевые изменения, которые предусмотрены Новым курсом Украины", – добавила она.

Тимошенко обратилась ко всем женщинам, которые всегда стараются и в семье, и в обществе держать высокую планку нравственности и любви: "Давайте ради наших семей, детей и внуков защитим Украину от грязи, фальши, дискредитации, унижения и поставим нашу страну на высший пьедестал нравственности и успешности в Европе".