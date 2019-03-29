Тимошенко: в Україні настав час для докорінної зміни системи

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко переконана, що нова Україна неможлива без докорінної зміни системи

В Україні настав час для докорінної зміни системи. Про це кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розповіла під час програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

На переконання лідера "Батьківщини", нова Україна неможлива без докорінної зміни системи. І цей час, на її думку, настав. Тимошенко вважає, що реалізувати це допоможе Новий курс.

"Ми готові одразу після виборів запропонувати чітку систему влади, у якій не буде місця монополіям, кланам і безкарності будь-якого високопосадовця", – зазначила кандидат.

За нового президента Україна має бути сучасною – інноваційна економіка має замінити відсталу сировинну, ставка має бути на інтелекті, вважає Тимошенко.

Вона заявила, що у випадку її приходу до влади Тимошенко держава стане також заможною.

"Великий бізнес працюватиме в єдиних правилах з усіма іншими підприємцями, ніхто не матиме жодних преференцій", – сказала голова партії.

Окрім того, вона запевнила, що будуть створені всі умови для підняття середнього класу: "На середній клас, на мале та середнє підприємництво, фермерські та сільськогосподарські підприємства, інноваційні буде поставлена головна стратегія розвитку країни".

Нова влада має "поставити на місце" тарифи, рівень життя людей, подбати про пенсіонерів і зробити все, щоб у нас були сучасна освіта і медицина, наголошує Тимошенко.

"Нам потрібні ключові правильні зміни, які передбачені Новим курсом України", – додала вона.

Тимошенко звернулась до всіх жінок, які завжди намагаються і в родині, і в суспільстві тримати високу планку моральності та любові: "Давайте заради наших родин, дітей та онуків захистимо Україну від бруду, фальші, дискредитації, приниження та поставимо нашу державу на найвищий п’єдестал моральності та успішності в Європі".