Тимошенко: Украине нужна стратегия, направленная на интересы людей

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что Украине нужно немедленно менять стратегический курс развития страны

Нынешней власти нужно немедленно менять стратегический курс, который был бы направлен на интересы людей и развитие страны, а не на выполнение внешних антиукраинских сценариев, иначе - нужно менять власть. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова".

"Мы движемся к абсолютному влияния внешних финансовых групп на Украину. При президенте, который сегодня в руках имеет всю полноту власти, можно проводить все что угодно, используя неопытность, некомпетентность и неспособность защитить страну от таких внешних вызовов", - заявила Тимошенко.

По ее убеждению, вместо обещанного президентом закона о народовластии, власть в турборежиме принимает законы, которые прямо угрожают национальным интересам, - об отмене перечня стратегических объектов, о фактической приватизации ГТС, о распродаже украинской сельскохозяйственной земли, о легализации игорного бизнеса и продажу наркотиков.

"Эти законы пишутся не в Украине. Наша слабая власть не ориентируется в том, что делать. Она положилась на внешнее управление, на красивые неймы, на крупные финансовые структуры, которые работают вместе с грантовыми организациями, и по сути лоббируют их интересы и влияют на нашу жизнь, высасывая из страны остатки наших ресурсов", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" считает, что сегодня Украине нужна другая стратегия, направленная, в первую очередь, на интересы людей.

"Глобальные финансовые спекулянты увидели, что мы находимся без руля и парусов, и сразу взяли это под свой "патронат", и теперь они тянут из страны все, что хотят забрать. Нам нужно немедленно это останавливать и наводить в стране порядок. Нам нужна сильная самостоятельное государство, работающее в интересах обычных украинский", - отметила Тимошенко.