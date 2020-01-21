Тимошенко: Україні потрібна стратегія, спрямована на інтереси людей

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко переконана, що Україні потрібно негайно змінювати стратегічний курс розвитку країни

Нинішній владі потрібно негайно змінювати стратегічний курс, який був би спрямований на інтереси людей та розвиток країни, а не на виконання зовнішніх антиукраїнських сценаріїв, інакше - треба змінювати владу. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова".

"Ми рухаємося до абсолютного впливу зовнішніх фінансових груп на Україну. Через президента, який сьогодні в руках має всю повноту влади, можна проводити все що завгодно, використовуючи недосвідченість, некомпетентність та нездатність захистити країну від таких зовнішніх викликів", – заявила Тимошенко.

на її переконання, замість обіцяного президентом закону про народовладдя, влада у турборежимі ухвалює закони, які прямо загрожують національним інтересам, – про скасування переліку стратегічних об’єктів, про фактичну приватизацію ГТС, про розпродаж української сільськогосподарської землі, про легалізацію грального бізнесу і продаж наркотиків.

"Ці закони пишуться не в Україні. Наша слабка влада не орієнтується в тому, що робити. Вона поклалася на зовнішнє управління, на красиві нейми, на великі фінансові структури, які працюють разом із грантовими організаціями, які по суті лобіюють їхні інтереси та впливають на наше життя, висмоктуючи з країни залишки наших ресурсів", – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" вважає, що сьогодні Україні потрібна інша стратегія, спрямована, в першу чергу, на інтереси людей.

"Глобальні фінансові спекулянти побачили, що ми знаходимося без керма та вітрил, і одразу взяли це під свій "патронат", і тепер вони тягнуть з країни все, що хочуть забрати. Нам потрібно негайно це зупиняти і наводити в країні порядок. Нам потрібна сильна самостійна держава, що працює в інтересах звичайних українців", – наголосила Тимошенко.