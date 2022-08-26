Тимошенко: Украине нужна комплексная программа поддержки экономики во время войны

Экономику Украины надо держать в рабочем состоянии, чтобы после войны начинать не с нуля, а с тех мощностей, которыми обладает государство. Наиболее эффективным шагом было бы создание комплексной программы работы всех отраслей народного хозяйства в нынешний сложный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в эфире "Единых новостей".

По ее словам, что ее команда готова сотрудничать с правительством и предоставить свои предложения относительно комплексной программы, которая поддержит экономику Украины, ведь Кабмин до сих пор такой программы не предложил.

"Сегодня президент возглавляет очень важное для всех нас направление работы - защиту страны от агрессора. Поэтому правительство должно сейчас работать стратегически и профессионально, и мы готовы ему в этом помогать", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, вместо продуманных шагов, проводится ситуативная, иногда хаотичная работа, которая не позволяет сохранить экономический ресурс Украины.

"К примеру, отменили акцизы на топливо - и это было правильно сделано, потому что сейчас надо снять все преграды, чтобы бензин и дизельное топливо шло в Украину - но буквально на прошлом сессионном заседании внесли законопроект о восстановлении акциза. Это удорожает топливо где-то до 65-70 гривен, и снова перекроет поток поставок топлива в Украину", - добавила политик.

Тимошенко убеждена, что комплексная программа поддержки экономики Украины во время войны должна предусматривать профессионально продуманные шаги для каждой отдельной отрасли и даже каждого крупного предприятия.

"Позавчера я была на прекрасном машиностроительном предприятии, которое производит необходимые комплектующие для авиационной отрасли и атомной энергетики. Если бы государство для таких предприятий позволило, например, не платить аренду, предоставило кредитные ресурсы по модели 5-7-9, немного ослабило им налоги, то они бы могли вдвое усилить экспорт", - отметила Тимошенко.

По ее убеждению, такие мощности обязательно нужно привлекать к возрождению и стабилизации нашей экономики, ведь подобных предприятий - сотни, и они в состоянии приумножить валютные поступления и усилить наш экономический потенциал.