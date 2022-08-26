Тимошенко: Україні потрібна комплексна програма підтримки економіки під час війни

Економіку України треба тримати в робочому стані, щоб після війни починати не з нуля, а з тих потужностей, якими володіє держава. Найбільш ефективним кроком сьогодні було б створення комплексної програми роботи всіх галузей народного господарства в нинішній складний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в ефірі "Єдиних новин".

За її словами, що її команда готова співпрацювати з урядом і надати свої пропозиції стосовно комплексної програми, яка підтримає економіку України, адже Кабмін досі такої програми не запропонував.

"Сьогодні президент очолює дуже важливий для всіх нас напрям роботи - захист країни від агресора. Тому уряд мусить зараз працювати стратегічно й професійно, і ми готові йому в цьому допомагати", - заявила Тимошенко.

На її думку, замість продуманих кроків, проводиться ситуативна, подекуди хаотична робота, яка не дозволяє зберегти економічний ресурс України.

"Приміром, скасували акцизи на пальне - і це було правильно зроблено, тому що зараз треба зняти всі перепони, щоб бензин і дизельне паливо йшло в Україну - але буквально на минулому сесійному засіданні внесли законопроєкт про поновлення акцизу. Це здорожчить паливо десь до 65-70 гривень, і знову перекриє потік постачання пального в Україну", - додала політик.

Тимошенко переконана, що комплексна програма підтримки економіки України під час війни має передбачати фахово продумані кроки для кожної окремої галузі та навіть кожного великого підприємства.

"Позавчора я була на прекрасному машинобудівному підприємстві, яке виробляє необхідні комплектуючі для авіаційної галузі та атомної енергетики. Якби держава для таких підприємств дозволила, наприклад, не платити оренду, надала кредитні ресурси по моделі 5-7-9, трохи послабила їм податки, то вони б могли вдвічі посилити експорт", - зауважила Тимошенко.

На її переконання, такі потужності обов’язково потрібно залучати до відродження й стабілізації нашої економіки, адже подібних підприємств - сотні, і вони в змозі примножити валютні надходження й посилити наш економічний потенціал.