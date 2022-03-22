Тимошенко: Украине нужна качественная социально-экономическая программа

Для государства сейчас есть три важных социально-экономических приоритета, на которых стоит сосредоточиться. Это обеспечение продовольственной безопасности, защита людей, которые временно потеряли возможность работать, и особая поддержка каждой отрасли экономики.

"Для того, чтобы не сорвалась посевная, государство должно выкупить у аграриев прошлогодний урожай, который у них лежит на складах, и взять его в государственный резерв. Это позволит аграриям начать посевную. Затем дать 100%-ные гарантии государства под кредиты всем без исключения аграриям, а также заключить контракты на будущий урожай, чтобы выкупить его в госрезерв по гарантированным рыночным ценам и дальше распоряжаться им так, как нужно стране: защитить свою продовольственную безопасность и экспортировать, если будет такая возможность", - считает Тимошенко.

Второй важный приоритет, по ее словам, - социально-экономическая защита людей, оставшихся в результате войны без работы, жилья и средств к существованию.

"Сегодня на социальном комитете было принято решение сделать мгновенную регистрацию в центрах занятости для людей, которые временно остались без работы, и существенно увеличить выплату по временной безработице, чтобы каждая пострадавшая семья могла покупать еду, платить за коммунальные услуги, арендовать квартиру и тому подобное. Мы настаиваем, чтобы эта сумма была не менее 10-12 тысяч гривен. Центры занятости должны стать немедленной помощи людям, оказавшимся в тяжелом социальном положении", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Третий приоритет, который должно принять во внимание правительство, - это специфическая помощь для каждой отрасли экономики, ведь универсальные меры в этой ситуации малоэффективны.

"Если нужно, даже в ручном режиме надо спасать отдельные предприятия. Настолько не стандартная ситуация, что универсальными средствами сейчас не справиться. Наша команда активно участвует, чтобы такую социально-экономическую программу разработать. И я надеюсь, что правительство прислушается, и мы будем именно так действовать. У нас одна команда, нет власти и оппозиции, сейчас не время критиковать. Сейчас всем надо объединиться и работать, как одно целое. Мы это делаем сегодня в постоянном режиме", - заверила Тимошенко.