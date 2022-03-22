Тимошенко: Україні потрібна якісна соціально-економічна програма

Для держави зараз є три важливі соціально-економічні пріоритети, на яких варто зосередитися. Це гарантування продовольчої безпеки, захист людей, які тимчасово втратили можливість працювати, та особлива підтримка кожної галузі економіки.

"Для того, щоб не зірвалася посівна, держава має викупити в аграріїв торішній врожай, який у них лежить на складах, і взяти його в державний резерв. Це дозволить аграріям почати посівну. Потім дати 100%-ві гарантії держави під кредити всім без винятку аграріям, а також укласти контракти на майбутній врожай, щоб викупити його в держрезерв по гарантованим ринковим цінам і далі розпоряджатися ним так, як потрібно країні: захистити свою продовольчу безпеку та експортувати, якщо буде така можливість", - вважає Тимошенко.

Другий важливий пріоритет, за її словами, - соціально-економічний захист людей, які залишилися внаслідок війни без роботи, житла й засобів до існування.

"Сьогодні на соціальному комітеті було ухвалено рішення зробити миттєву реєстрацію в центрах зайнятості для людей, які тимчасово залишилися без роботи, і суттєво збільшити виплату по тимчасовому безробіттю, щоб кожна постраждала родина могла купувати харчі, платити за комірне, орендувати квартиру тощо. Ми наполягаємо, щоб ця сума була не менше 10-12 тисяч гривень. Центри зайнятості мусять стати негайною допомогою людям, які опинилися в тяжкому соціальному становищі", - наголосила лідер "Батьківщини".

Третій пріоритет, який має взяти до уваги уряд, - це специфічна допомога для кожної галузі економіки, адже універсальні заходи в цій ситуації малоефективні.

"Якщо потрібно, навіть у ручному режимі треба рятувати окремі підприємства. Настільки не стандартна ситуація, що універсальними засобами зараз не впоратися. Наша команда активно бере участь, щоб таку соціально-економічну програму розробити. І я сподіваюсь, що уряд дослухається, і ми будемо саме так діяти. У нас одна команда, немає влади й опозиції, зараз не час критикувати. Зараз всім треба об’єднатися і працювати, як одне ціле. Ми це робимо сьогодні в постійному режимі", - запевнила Тимошенко.