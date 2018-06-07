Тимошенко: Украине нужен независимый антикоррупционный суд, а не "фейк" от президента

Она обратилась к общественным организациям с просьбой помогать осуществлять мониторинг применения этого закона

Высший антикоррупционный суд сможет полноценно работать лишь в том случае, если будет независимым от президента и его коррупционного окружения. Об этом лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила на своей странице в Facebook.

По ее словам, соответствующий законопроект Порошенко, который был внесен в Верховную Раду, не обеспечивал независимости антикоррупционного суда от него лично.

"Наоборот, он создавал механизмы влияния со стороны президента на формирование и функционирование такого суда. Именно поэтому мы этот закон критиковали и внесли соответствующие поправки, которые соответствуют требованиям Венецианской комиссии. Ни одна из моих поправок не была поддержана пропорошенковским большинством в парламенте. Мы до последнего боролись, чтобы перед финальным голосованием окончательная редакция законопроекта со всеми правками была направлена на экспертизу в Венецианскую комиссию. Впрочем, президентское большинство, оставив в законопроекте зависимость суда от Порошенко, поставило закон на голосование", – сказала политик.

Как отметила Тимошенко, во фракции была дилемма: голосовать или не голосовать за этот закон в редакции Порошенко.

"Мы, как и другие демократические силы в Верховной Раде, приняли решение голосовать "за" по следующим причинам: очевидно, что закон об антикоррупционном суде мог быть принят или в редакции Порошенко, или вообще не принят. А Украине антикоррупционный суд нужен как важный элемент борьбы с коррупцией. У нас есть надежда, что, объединив усилия демократических политиков, гражданского общества и наших международных партнеров, мы сможем ограничить влияние Порошенко на формирование антикоррупционного суда в ручном режиме, вопреки принятому закону", – отметила парламентарий.

Она обратилась к общественным организациям с просьбой помогать осуществлять мониторинг применения этого закона, а также осуществлять контроль за проведением конкурса в Высший антикоррупционный суд с целью обеспечения реальной независимости этого органа.

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что Порошенко превратил необходимую, назревшую проблему создания антикоррупционного суда на свой безграничный пиар.

"Принятый сегодня закон об антикоррупционном суде – это такой же фейк, как и фейковая реформа судопроизводства, фейковая реформа здравоохранения, фейковая пенсионная реформа. Наша общая задача – не дать Порошенко и его окружению шансов использовать Антикоррупционный суд в своих интересах и создать из него очередную "потемкинскую деревню", – добавила председатель партии.