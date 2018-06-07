Тимошенко: Україні потрібен незалежний антикорупційний суд, а не "фейк" від президента

Вона звернулася до громадських організацій з проханням допомагати здійснювати моніторинг застосування цього закону

Вищий антикорупційний суд повноцінно зможе працювати лише в тому випадку, якщо буде незалежним від президента та його корупційного оточення. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зазначила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, відповідний законопроект Порошенка, який було внесено до Верховної Ради, не забезпечував незалежності антикорупційного суду від нього особисто.

"Навпаки, він створював механізми впливу з боку президента на формування та функціонування такого суду. Саме тому ми цей закон критикували і внесли відповідні поправки, які відповідають вимогам Венеційської комісії. Жодна з моїх поправок не була підтримана пропорошенківською більшістю у парламенті. Ми до останнього боролися, щоб перед фінальним голосуванням остаточна редакція законопроекту з усіма правками була направлена на експертизу до Венеційської комісії. Утім, президентська більшість, залишивши в законопроекті залежність суду від Порошенка, поставила закон на голосування", – сказала політик.

Як зазначила Тимошенко, у фракції була дилема: голосувати чи не голосувати за цей закон в редакції Порошенка.

"Ми, як і інші демократичні сили у Верховній Раді, ухвалили рішення голосувати "за" з таких причин: очевидно, що закон про антикорупційний суд міг бути ухвалений або в редакції Порошенка, або взагалі не ухвалений. А Україні антикорупційний суд потрібен як важливий елемент боротьби з корупцією. У нас є сподівання, що об’єднавши зусилля демократичних політиків, громадянського суспільства та наших міжнародних партнерів, ми зможемо обмежити вплив Порошенка на формування антикорупційного суду в ручному режимі, всупереч ухваленому закону", – зазначила парламентарій.

Вона звернулася до громадських організацій з проханням допомагати здійснювати моніторинг застосування цього закону, а також здійснювати контроль за проведенням конкурсу до Вищого антикорупційного суду з метою забезпечення реальної незалежності цього органу.

Юлія Тимошенко також звернула увагу на те, що Порошенко знову перетворив потрібну, назрілу проблему створення антикорупційного суду на свій безмежний піар.

"Ухвалений сьогодні закон про антикорупційний суд – це такий же фейк, як і фейкова реформа судочинства, фейкова реформа охорони здоров’я, фейкова пенсійна реформа. Наша спільна задача – не дати Порошенку та його оточенню шансів використовувати Антикорупційний суд у своїх інтересах та створити з нього чергове "потьомкінське село", – додала голова партії.