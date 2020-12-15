Тимошенко: Украине нужен мир на украинских условиях, а не "особый статус"

"Батькивщина" проголосовала против закона об особом статусе Донбасса. Так же как и во все предыдущие годы.

Об этом заявила председатель политсилы Юлия Тимошенко в Facebook по результатам голосования.

По ее словам, фракция "Батькивщина" принципиально ни разу не поддерживала этот закон, действие которого продолжают из года в год - уже в четвертый раз.

"Мы никогда не голосовали, потому что этот закон является созданием государства в государстве. Это даже не федерализация. Это хуже. Это слабодушное согласие отдать нашу территорию навсегда под прикрытием так называемого "мирного процесса", - написала она.

Глава политсилы считает, что пролонгированный депутатами закон "превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путем".

"В этом законе есть все: и проведение местных выборов на оккупированных территориях под дулами тяжелого оружия, и разрешение для террористических группировок создать на нашей земле собственные вооруженные силы, и формирования на Донбассе тотально неподконтрольных Украине органов власти", - добавляет Тимошенко.

Она также считает, что еще в 2014 году власть законом об особом статусе сдала Донбасс без боя, и не только Донбасс.

"Я не верю, что предыдущий президент Украины не понимал, что делает, когда продавливал этот закон в украинском парламенте. Это была унизительное представление в сессионном зале с выключенным табло для голосования, чтобы скрыть имена "героев", которые нажали кнопку "за", - считает Тимошенко.

Тимошенко убеждена, это не то, чего ждут люди по обе стороны от линии фронта, и что этот закон не о мире.

"Советую внимательно изучить поименное голосование закона об особом статусе Донбасса и понять, кто есть кто в украинском парламенте", - подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, 15 декабря Верховная рада продолжила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продолжении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.