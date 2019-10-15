Тимошенко требует от власти учитывать мнение людей в стратегических решениях

"Батькивщина" требует от власти учитывать мнение людей, принимая стратегические решения по вопросам, которые представляют угрозу существованию Украины. Об этом лидер Юлия Тимошенко заявила на Согласительном совете парламентских фракций и групп.

В частности, Тимошенко вспомнила о распродаже земли как стратегической собственности и применении "формулы Штайнмайера".

Политик подчеркнула необходимость принятия законопроекта о всенародном референдуме и напомнила, что именно закон о народовластии был первым в предвыборной программе президента.

Так, на референдум нужно вынести вопрос продажи земли, ведь люди сейчас выступают против такого решения. Так, по последним социсследованиям, напомнила Тимошенко, 73% людей категорически против продажи земли, а 81% против продажи иностранцам, а еще две трети требуют референдума по земельному вопросу.

Кроме того, отметила председатель партии, много украинцев требуют референдума и относительно применения формулы Штайнмайера.

Председатель партии также требует от президента наложить вето на принятый в парламенте законопроект об отмене перечня объектов, запрещенных к приватизации.

"Как можно отменить перечень, когда там все научно-исследовательские институты. Есть угроза, что их продадут просто как помещение. Там 124 объекта Укроборонпрома, это наши оборонные заводы! Отмена запрета на приватизацию этих объектов – это прямое посягательство на независимость, суверенность государства. Надо разработать новый перечень, а потом подписать закон", – подытожила Тимошенко.