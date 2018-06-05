Тимошенко требует немедленного отчета в Раде руководства Минздрава и НАБУ

Тимошенко раскритиковала работу антикоррупционных органов в Украине

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует немедленного отчета в парламенте руководства Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно ситуации с "уничтожением" системы здравоохранения. Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время своего выступления с трибуны Верховной рады, передает пресс-служба политсилы.

"Я требую, чтобы в парламенте были заслушаны отчеты и.о. министра здравоохранения и руководства НАБУ относительно ситуации с уничтожением здоровья и жизни людей в Украине", – подчеркнула политик.

Так, она раскритиковала работу антикоррупционных органов в Украине, ведь они, ее словам, до сих пор не отреагировали на информацию, изложенную в двух отчетах Счетной палаты Украины, по "позорной ситуации" с закупкой лекарств Минздравом за государственный счет для нужд украинцев.

"В одном отчете говорится о том, что мы, как страна, переплачиваем за государственные лекарства в полном объеме. Например, 5-6 млрд грн., а потом 20 месяцев лекарства не поставляются. Вдумайтесь: сегодня заплатили за лекарства – и почти два года не имеем ни одной таблетки! Скажите, кто это придумал? Почему не отреагировали на отчет Счетной палаты, когда на 400 млн грн закупили лекарства для онкобольных людей, а потом их просто уничтожили, потому что истек срок годности! Никакой реакции ни одного антикоррупционного органа!", – отметила Тимошенко.

Она также отметила, что со стороны государства снят контроль за качеством лекарств, которые закупаются за государственный счет.

Кроме того, парламентарий заявила о "шокирующей" информации из второго отчета Счетной палаты.

"Сейчас в Украину поступают лекарства для клинических испытаний. Почему украинцы об этом ничего не знают? И почему над нами, без нашего ведома, кто-то ставит какие-то клинические эксперименты? Мы что, третья страна мира и всем безразлично?", – спросила она и продемонстрировала письмо Счетной палаты о том, что отчеты были отправлены в НАБУ, а никакого ответа нет.

Тимошенко уверена, что антикоррупционные структуры должны на это реагировать.

Председатель партии также подчеркнула во время выступления, что "Батькивщина" будет голосовать за закон о создании в Украине Антикоррупционного суда так же единодушно, как поддерживала создание НАБУ, Агентства по предотвращения коррупции и других антикоррупционных структур.