Тимошенко вимагає негайного звіту в Раді керівництва МОЗу та НАБУ

Тимошенко розкритикувала роботу антикорупційних органів в Україні

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає негайного звіту в парламенті керівництва Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо ситуації зі "знищенням" системи охорони здоров’я. Про це лідер "Батьківщини" заявила під час свого виступу з трибуни Верховної ради, передає прес-служба політсили.

"Я вимагаю, щоб у парламенті були заслухані звіти в.о. міністра охорони здоров’я та керівництва НАБУ щодо ситуації зі знищенням здоров’я та життя людей в Україні", – наголосила політик.

Так, вона розкритикувала роботу антикорупційних органів в Україні, адже вони до цього часу не відреагували на інформацію, викладену у двох звітах Рахункової палати України, щодо "ганебної ситуації" із закупкою ліків МОЗом за державний кошт для потреб українців.

"В одному звіті йдеться про те, що ми, як країна, переплачуємо за державні ліки у повному обсязі. Наприклад, 5-6 млрд грн., а потім 20 місяців ліки не постачаються. Вдумайтеся: сьогодні заплатили за ліки – і майже два роки не маємо жодної пігулки! Скажіть, хто це придумав? Чому не відреагували на звіт Рахункової палати, коли на 400 млн грн закупили ліки для онкохворих людей, а потім їх просто знищили, бо завершився термін придатності! Жодної реакції жодного антикорупційного органу!", – зазначила Тимошенко.

Вона також зазначила, що з боку держави знято контроль за якістю ліків, що купуються за державний кошт.

Окрім того, парламентарій заявила про "шокуючу" інформацію з другого звіту Рахункової палати.

"Зараз до України надходять ліки для клінічних випробувань. Чому українці про це нічого не знають? І чому над нами, без нашого відома, хтось ставить якісь клінічні експерименти? Ми що, третя країна світу і всім байдуже?", – запитала вона і продемонструвала лист Рахункової палати про те, що звіти були надіслані в НАБУ, а жодної відповіді немає.

Тимошенко впевнена, що антикорупційні структури мають на це реагувати.

Голова партії також наголосила під час виступу, що "Батьківщина" голосуватиме за закон щодо створення в Україні Антикорупційного суду так само одностайно, як підтримувала створення НАБУ, Агенції щодо запобігання корупції та інших антикорупційних структур.