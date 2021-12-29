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Тимошенко вимагає від уряду недопущення зростання цін на продукти

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Київ, Середа 29 грудня 2021 15:49
Тимошенко вимагає від уряду недопущення зростання цін на продукти Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Надзвичайно високі тарифи на електроенергію для підприємств змушують бізнес підвищувати ціни на товари або ж закривати виробництва. Невдовзі подорожчають базові для українців харчові продукти - молоко, м’ясо, хліб, тому уряд має терміново ухвалити рішення, щоб захистити людей від росту цін на найнеобхідніше та підтримати виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в Facebook.

"Сталося те, про що останні кілька місяців я попереджала владу. Шалені ціни на енергоносії поставили бізнес перед вибором - встановлювати непосильні для людей ціни на свою продукцію чи зупиняти виробництво. Сьогодні на сполох б’ють вже цілі асоціації харчовиків", - наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" обурилася бездіяльністю влади у цьому питанні та попередила, що ігнорування проблеми перетворить її на катастрофу.

"Уряд має терміново - ще до нового року - зібратися на екстрене засідання й ухвалити рішення, які захистять людей від росту цін на найнеобхідніше та підтримають виробників", - переконана Юлія Тимошенко.

За її словами, ситуація вимагає термінових професійних дій, і нехтування проблемами людей - неприпустиме.

"Не впоралися із закупівлею газу - то хоча б хліб вбережіть від подорожчання. Не вмієте самі – запитайте тих, хто знає як. А краще просто визнайте свою профнепридатність та напишіть заяви про відставку. Досить вже людям розплачуватися за ваше дилетантство. І не після свят, а ще до Нового року!" - закликала політик.

Як повідомлялось, в Україні незабаром подорожчає хліб. Його ціна злетить на 30%.

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