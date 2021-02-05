Тимошенко требует от Кабмина информацию об объеме закачанного летом газа и его цену

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к премьер-министру Украины с депутатским запросом, в котором требует предоставить информацию по объемам закачанного в подземные хранилища газа и цене его закупки.

Соответствующий запрос был зачитан на пленарном заседании Верховной рады в пятницу, 5 февраля.

В частности, Тимошенко требует обнародовать такую информацию:

объем природного газа, который был закачан в хранилища АО "Укртрансгаз" в течение 2020 года;

средневзвешенная цена закачки природного газа в хранилища АО "Укртрансгаз" в течение 2020 года и соответствующие помесячные показатели (месячный объем и среднемесячная цена);

принадлежность закачанного природного газа за компаниями с указанием резиденства и режимов хранения (закачки и отбора);

направления (отбор) газа из хранилищ АО "Укртрансгаз" за компаниями в отопительный период 2020/2021 года.

Эта информация необходима для того, чтобы подтвердить отсутствие объективных причин для повышения цен на газ.

"Повышение цены газа является следствием злоупотребления газоснабжающими компаниями, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением и совершенно не учитывает возможности населения осуществлять оплату газа и его поставки", - говорится в депутатском запросе Тимошенко.

Как известно, ранее лидер "Батькивщины "подала законопроект №4680, который, по ее мнению, в случае принятия позволит решить "тарифный" кризис и снизит цену на газ для людей в три раза. В нем предлагается направить на нужды людей дешевый газ украинской добычи.

Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.