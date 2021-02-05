ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тимошенко требует от Кабмина информацию об объеме закачанного летом газа и его цену

Киев, Пятница 05 февраля 2021 17:37
Тимошенко требует от Кабмина информацию об объеме закачанного летом газа и его цену
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к премьер-министру Украины с депутатским запросом, в котором требует предоставить информацию по объемам закачанного в подземные хранилища газа и цене его закупки.

Соответствующий запрос был зачитан на пленарном заседании Верховной рады в пятницу, 5 февраля.

В частности, Тимошенко требует обнародовать такую информацию:

  • объем природного газа, который был закачан в хранилища АО "Укртрансгаз" в течение 2020 года;
  • средневзвешенная цена закачки природного газа в хранилища АО "Укртрансгаз" в течение 2020 года и соответствующие помесячные показатели (месячный объем и среднемесячная цена);
  • принадлежность закачанного природного газа за компаниями с указанием резиденства и режимов хранения (закачки и отбора);
  • направления (отбор) газа из хранилищ АО "Укртрансгаз" за компаниями в отопительный период 2020/2021 года.

Эта информация необходима для того, чтобы подтвердить отсутствие объективных причин для повышения цен на газ.

"Повышение цены газа является следствием злоупотребления газоснабжающими компаниями, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением и совершенно не учитывает возможности населения осуществлять оплату газа и его поставки", - говорится в депутатском запросе Тимошенко.

Как известно, ранее лидер "Батькивщины "подала законопроект №4680, который, по ее мнению, в случае принятия позволит решить "тарифный" кризис и снизит цену на газ для людей в три раза. В нем предлагается направить на нужды людей дешевый газ украинской добычи.

Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика ТимошенкоКабинет Министров УкраиныгазПарламент

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь