Тимошенко вимагає від Кабміну інформацію про обсяг закачаного влітку газу і його ціну

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до прем’єр-міністра України із депутатським запитом, в якому вимагає надати інформацію щодо обсягів закачаного у підземні сховища газу і ціну його закупки.

Відповідний запит було зачитано на пленарному засіданні Верховної ради у п’ятницю, 5 лютого.

Зокрема, Тимошенко вимагає оприлюднити таку інформацію:

обсяг природного газу, який був закачаний в сховища АТ "Укртрансгаз" протягом 2020 року;

середньозважена ціна закачування природного газу в сховища АТ "Укртрансгаз" протягом 2020 року та відповідні помісячні показники (місячний обсяг та середньомісячна ціна);

належність закачаного природного газу за компаніями із вказанням резиденства і режимів зберігання (закачування і відбору);

спрямування (відбір) газу зі сховищ АТ "Укртрансгаз" за компаніями в опалювальний період 2020/2021 року.

Ця інформація необхідна для того, щоб підтвердити відсутність об’єктивних причин для підвищення цін на газ.

"Підвищення ціни газу є наслідком зловживання газопостачальними компаніями, у тому числі НАК "Нафтогаз України", монопольним становищем та абсолютно не враховує спроможність населення здійснювати оплату газу та його постачання", - йдеться у депутатському запиті Тимошенко.

Як відомо, раніше лідер "Батьківщини" подала законопроєкт №4680, який, на її думку, у разі ухвалення дозволить вирішити "тарифну" кризу і знизить ціну на газ для людей утричі. У ньому пропонується направити на потреби людей дешевий газ українського видобутку.

Імпортний газ, закачаний у сховища влітку за низькими цінами, пропонується продавати людям за ціною закупки, врахувавши лише витрати на його транспортування й зберігання.