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Тимошенко: стимулом для развития экономики должен стать рост доходов граждан

Новости » Политика    10.07.2019 - 13:09
Тимошенко: стимулом для развития экономики должен стать рост доходов граждан
Фото: представление стратегического плана "Треба діяти" (ba.org.ua)

Тимошенко рассказала о главном стимуле для развития украинской экономики

Главным стимулом для развития украинской экономики должен стать рост доходов граждан. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время представления стратегического плана "Треба діяти" в Киеве, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По мнению Тимошенко, чем выше будут зарплаты, тем больше становится внутренний рынок, тем больше будут производить товаров и услуг отечественные предприятия, и тем быстрее будет экономический рост.

"Народ – это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достигнуть за 5 лет по крайней мере уровня Польши. Только так мы сможем сохранить людей и сохранить наш интеллектуальный потенциал", – пояснила лидер "Батькивщины", отметив, что нельзя "экономить на людях".

Председатель партии отметила, что речь идет о росте как заработных плат, так и пенсий. Первым неотложным шагом она назвала приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, отметила политик.

План "Треба діяти", представленный Тимошенко, предусматривает также изменение денежно-кредитной политики. В частности, речь идет об увеличении объема кредитования экономики с 22% до 100% ВВП, уменьшение кредитной ставки с 25% до 3-5%, начало программы микрокредитования, упрощение условий получения кредитов: "Мы поднимем экономику, наполнив ее деньгами".

Среди реанимационных шагов – введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, начало ипотечного кредитования для приобретения жилья для украинцев, а также возврат пособия при рождении ребенка, которое было при премьерстве Юлии Тимошенко (на первого ребенка – 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс. грн, а на третьего – 150 тыс. грн).

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