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Тимошенко: справедливые тарифы в Украине возможны

Новости » Политика    05.07.2019 - 20:23
Тимошенко: справедливые тарифы в Украине возможны
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко также отметила, что президент имеет полномочия для разрешения ситуации с тарифами

Для установления в Украине справедливых тарифов нужно лишь пять важных шагов, которые команда "Батькивщины" намерена сделать после парламентских выборов. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале "112 Украина".

Прежде всего, отметила лидер "Батькивщины", надо принять закон (он уже лежит в парламенте), который вернет нас к порядку, который существовал до 2014 года, когда наш газ продавали населению по украинским адекватным ценам.

Следующий шаг - законом установить предельную рентабельность. Надо снять доходность в 200-300%, с которой нам сегодня украинский газ продают и вернуть 30% прибыли, и этого достаточно будет для развития отрасли, убеждена Тимошенко.

Третий шаг - нужно убрать посредников при завозе в Украину импортного газа и напрямую закупать газ у тех, кто его добывает: "Посредники берут огромные деньги за услуги и наша промышленность не может этот газ затем рентабельно потреблять".

Четвертым шагом глава партии назвала открытие масштабной добычи украинского газа и устранение коррупционной раздачи лицензий, которые компании получают на коррупционной основе.

"Наши разведанные запасы позволяют в течение 20 лет добывать собственный газ и не покупать его за пределами Украины", - сказала Тимошенко.

Кроме того, отметила политик, в Украине нужно строить терминалы, которые могут принимать в портах импортируемый сжиженный газ из других стран, а не из РФ: "Ранее этого не делали из-за политических причин, чтобы мы и дальше зависели от снабжения. Если построить эти терминалы, у нас появится рынок газа, а не просто монополии".

Тимошенко также отметила, что новый президент имеет два полномочия, которые помогут решить ситуацию с тарифами: наложить вето на постановление правительства, которое незаконно установило завышенную цену на газ, и назначать членов НКРЭКУ, которая утверждает тарифы, чтобы навести порядок в этом вопросе за считанные недели.

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