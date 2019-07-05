Тимошенко: cправедливі тарифи в Україні можливі

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко також зазначила, що президент має повноваження для вирішення ситуації з тарифами

Для встановлення в Україні справедливих тарифів потрібно лише п’ять важливих кроків, які команда "Батьківщини" має намір зробити після парламентських виборів. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі "112 Україна".

Насамперед, зазначила лідер "Батьківщини", треба ухвалити закон (він вже лежить в парламенті), який поверне нас до порядку, що існував до 2014 року, коли наш газ продавали населенню за українськими адекватними цінами.

Наступний крок - законом встановити граничну рентабельність. Треба зняти прибутковість у 200-300%, з якою нам сьогодні український газ продають і повернути 30% прибутку, і цього достатньо буде для розвитку галузі, переконана Тимошенко.

Третій крок - треба прибрати посередників під час завезення в Україну імпортного газу і напряму закуповувати газ в тих, хто його видобуває: "Посередники беруть величезні гроші за послуги і наша промисловість не може цей газ потім рентабельно споживати".

Четвертим кроком голова партії назвала відкриття масштабного видобутку українського газу та прибирання корупційної роздачі ліцензій, які компанії отримують на корупційній основі.

"Наші розвідані запаси дозволяють впродовж 20 років видобувати власний газ і не купувати його за межами України", - сказала Тимошенко.

Окрім того, зауважила політик, в Україні треба будувати термінали, які можуть приймати в портах скраплений імпортований газ з інших країн, а не з РФ: "Раніше цього не робили через політичні причини, щоб ми і далі залежали від постачання. Якщо побудувати ці термінали, у нас з’явиться ринок газу, а не просто монополії".

Тимошенко також зазначила, що новий президент має два повноваження, які допоможуть вирішити ситуацію з тарифами: накласти вето на постанову уряду, яка незаконно встановила завищену ціну на газ, та призначати членів НКРЕКП, яка затверджує тарифи, щоб навести порядок у цьому питанні за лічені тижні.