Тимошенко: для спасения Украины нужно создать правительство Национального единства

Команда "Батькивщины" официально обращается к президенту Украины с предложением отбросить все политические амбиции и создать правительство Национального единства. Представители политсилы готовы предоставить пошаговую программу, как вывести страну из кризиса и защитить людей в социально-экономических вопросах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Мы считаем, что сегодня разворачивается довольно жестокая кампания по запугиванию и шантажу Украины для того, чтобы загнать украинское общество в тупик и заставить присоединиться к Минским соглашениям и формуле Штайнмайера, которые в конечном счете приведут к постепенной утрате независимости и суверенитета Украины. Поэтому нужно при любых обстоятельств укреплять нашу боеспособность, наш потенциал защищать страну и делать это немедленно!" - призвала Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" предложила президенту создать правительство Национального единства и безотлагательно начать системные консультации с парламентом для того, чтобы совместно разработать программу выхода из кризиса.

"Наша команда убеждена, что пора не просто подумать об Украине, а отбросить все амбиции в сторону и создать правительство Национального единства. Мы готовы предоставить первые программы, как страну выводить из этого тупика, что делать с финансово-экономическим коллапсом, что делать с беззащитностью страны и как защитить людей. Если президент немедленно не начнет консультации на эту тему, то страна из этого кризиса не выйдет", - предупредила Юлия Тимошенко.