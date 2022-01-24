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Тимошенко: для спасения Украины нужно создать правительство Национального единства

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Киев, Понедельник 24 января 2022 13:27
Тимошенко: для спасения Украины нужно создать правительство Национального единства Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Команда "Батькивщины" официально обращается к президенту Украины с предложением отбросить все политические амбиции и создать правительство Национального единства. Представители политсилы готовы предоставить пошаговую программу, как вывести страну из кризиса и защитить людей в социально-экономических вопросах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Мы считаем, что сегодня разворачивается довольно жестокая кампания по запугиванию и шантажу Украины для того, чтобы загнать украинское общество в тупик и заставить присоединиться к Минским соглашениям и формуле Штайнмайера, которые в конечном счете приведут к постепенной утрате независимости и суверенитета Украины. Поэтому нужно при любых обстоятельств укреплять нашу боеспособность, наш потенциал защищать страну и делать это немедленно!" - призвала Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" предложила президенту создать правительство Национального единства и безотлагательно начать системные консультации с парламентом для того, чтобы совместно разработать программу выхода из кризиса.

"Наша команда убеждена, что пора не просто подумать об Украине, а отбросить все амбиции в сторону и создать правительство Национального единства. Мы готовы предоставить первые программы, как страну выводить из этого тупика, что делать с финансово-экономическим коллапсом, что делать с беззащитностью страны и как защитить людей. Если президент немедленно не начнет консультации на эту тему, то страна из этого кризиса не выйдет", - предупредила Юлия Тимошенко.

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