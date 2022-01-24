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Тимошенко: для порятунку України потрібно створити уряд Національної єдності

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 13:27
Тимошенко: для порятунку України потрібно створити уряд Національної єдності Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Команда "Батьківщини" офіційно звертається до президента України з пропозицією відкинути всі політичні амбіції та створити уряд Національної єдності. Представники політсили готові надати покрокову програму, як вивести країну з кризи та захистити людей у соціально-економічних питаннях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

"Ми вважаємо, що сьогодні розгортається досить жорстока кампанія по залякуванню й шантажу України для того, щоб загнати українське суспільство в глухий кут і змусити пристати на Мінські угоди й формулу Штайнмаєра, які зрештою призведуть до поступової втрати незалежності й суверенітету України. Тому нам треба за будь-яких обставин зміцнювати нашу боєздатність, наш потенціал захищати країну і робити це негайно!" - закликала Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" запропонувала президенту створити уряд Національної єдності та невідкладно розпочати системні консультації з парламентом для того, щоб спільно розробити програму виходу з кризи.

"Наша команда переконана, що настав час не просто подумати про Україну, а відкинути всі амбіції в сторону і створити уряд Національної єдності. Ми готові надати перші програми, як країну виводити з цього глухого кута, що робити з фінансово-економічним колапсом, що робити з беззахисністю країни та як захистити людей. Якщо президент негайно не розпочне консультації на цю тему, то країна з цієї кризи не вийде", - застерегла Юлія Тимошенко.

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