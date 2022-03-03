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Тимошенко: в эти сложные времена Рада демонстрирует высокий уровень единения

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Четверг 03 марта 2022 20:06
Тимошенко: в эти сложные времена Рада демонстрирует высокий уровень единения Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украинские депутаты наконец стали единой командой национального спасения. Парламент оперативно и слаженно реагирует на вызовы, связанные с войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко по результатам пленарного заседания ВР 3 марта.

"Я не устану повторять, что каждый должен знать свое место в строю. И депутаты не являются исключением. Мы собрались сегодня, чтобы проголосовать за очень важные законы. Все, что сегодня есть ко времени: и о защите гражданского населения, и о противодействии агрессору в информационной войне, и об ответственности за мародерство. Конечно, проголосовали и законы в интересах нашей армии и ВСУ и приняли некоторые решения для поддержания нормальной жизнедеятельности страны", - отметила Тимошенко.

Как известно, во время заседания депутаты приняли 14 законов и одно постановление. В частности, принято постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации объединенных наций, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного Креста, Европейского парламента, международных организаций и их парламентских собраний, парламентов и правительств иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков (7123).

Кроме того, депутаты поддержали:

  • закон об утверждении указа президента "О всеобщей мобилизации" (7113);
  • закон об одобрении указа президента "Об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований" (7115);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (5143);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (5144);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессору) (5101);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (5101);
  • закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (7118);
  • закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины" о судоустройстве и статусе судей" относительно изменения подсудности судов" (7117);
  • закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" (рег. №7116);
  • закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" (7120);
  • закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (7121);
  • закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (7122);
  • закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство (7124);
  • закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения (7125).
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