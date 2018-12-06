Тимошенко системно отсутствует в Раде во время голосований против РФ, - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Герасимов расстроился из-за того, что Тимошенко сегодня не была в сессионном зале во время голосования

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко системно отсутствует во время парламентских голосований против России носит. Об этом в кулуарах Верховной рады заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, комментируя голосование за прекращение действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

Он отметил, что после событий 25 ноября этого года – это было обязательное решение парламента.

"Я не понимаю тех, кто говорил, что это техническое решение, что мы не должны его принимать и все такое. Сегодня парламент продемонстрировал единство между фракциями, единство с президентом Петром Порошенко", – подчеркнул Герасимов.

Председатель фракции также подчеркнул, что это уже третий вотум доверия парламента президенту Украины.

"За изменения в Конституцию парламент дал 311 голосов, 276 голосов за введение военного положения и 277 голосов сегодня парламент дал за непродление действия Договора о дружбе с РФ", – сказал Герасимов.

В то же время, он обратил внимание на то, что во время голосования за непродления действия Договора в зале отсутствовала председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Если честно, меня очень огорчило то, что в сессионном зале во время голосования не было Юлии Тимошенко", – добавил Герасимов.

Он также заявил, что ее отсутствие во время голосований против России носит системный характер.

"Мы не видели ее и нет ее голоса, когда голосовали вопрос признания России страной-агрессором. Мы не видели ее и нет ее голоса, когда голосовались очень много законов об осуждении страны-агрессора. И сегодня, к сожалению, она снова отсутствовала в зале. Сегодня мы в очередной раз увидели, кто есть кто", – подчеркнул Герасимов.

Напомним, сегодня "Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).