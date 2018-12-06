Тимошенко системно відсутня в Раді під час голосувань проти РФ, - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Герасимов засмутився через те, що Тимошенко сьогодні не була у сесійній залі під час голосування

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко системно відсутня під час парламентських голосувань проти Росії носить. Про це в кулуарах Верховної ради заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, коментуючи голосування за припинення дії Договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

Він зазначив, що після подій 25 листопада цього року – це було обов’язкове рішення парламенту.

"Я не розумію тих, хто казав, що це технічне рішення, що ми не маємо його приймати і таке інше. Сьогодні парламент продемонстрував єдність між фракціями, єдність з президентом Петром Порошенком", – наголосив Герасимов.

Голова фракції також підкреслив, що це вже третій вотум довіри парламенту президенту України.

"За зміни до Конституції парламент дав 311 голосів, 276 голосів – за введення воєнного стану і 277 голосів сьогодні парламент дав за непродовження дії Договору про дружбу з РФ", – сказав Герасимов.

Водночас, він звернув увагу на те, що під час голосування за непродовження дії Договору, у залі була відсутня голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. "Якщо чесно, мене дуже засмутило те, що у сесійній залі, під час голосування не було Юлії Тимошенко", – додав Герасимов.

Він також заявив, що її відсутність під час голосувань проти Росії носить системний характер.

"Ми не бачили її і немає її голосу, коли голосували питання визнання Росії країною-агресором. Ми не бачили її і немає її голосу, коли голосувалося дуже багато законів про засудження країни-агресора. І сьогодні, на жаль, вона знову була відсутня в залі. Сьогодні ми вкотре побачили, хто є хто", – наголосив Герасимов.

Нагадаємо, сьогодні "Батьківщина" одностайно проголосувала за законопроект "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" (№0206).