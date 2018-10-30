Тимошенко: сильная контрактная армия - один из приоритетов новой стратегии безопасности

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила о необходимости проведения реформы Вооруженных сил Украины

Дипломатические переговоры относительно путей возвращения мира в Украину будут эффективными лишь при условии построения сильной и обороноспособной армии. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время своего выступления на форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который проходит в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко подчеркнула необходимость проведения реформы Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать построение сильной украинской армии на контрактной основе, создание надлежащего социально-экономического обеспечения и всех необходимых условий для военных.

Как сообщила Тимошенко, ее команда работает над разработкой проекта контракта для службы в ВСУ.

Отмечается, что новый контракт будет предусматривать введение механизма регулярной индексации денежного обеспечения на реальный показатель инфляции, заработная плата рядового контрактной службы будет в 1,5 раза выше средней зарплаты в стране.

Важной частью нового контракта для военных, по словам Тимошенко, станет мотивационный пакет: он включает вопросы обеспечения жильем, медицинским обслуживанием, а также пенсионное страхование и дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей.

"Следует создать специальную программу кредитования на приобретение жилья для военнослужащих. Надо разрешить покупку жилья без первого взноса, а проценты по ипотечному кредиту должно платить государство, и срок ипотечного кредита должен определить сам военный", - добавила она.

Кроме того, Тимошенко отметила, что в условиях войны финансирование ВСУ и приоритетных разработок в области вооружений должно составлять не 2% ВВП, а минимум 3% ВВП.

"Это даст хотя бы надежду на правильное и всеобъемлющее финансирование. Армия должна защищать страну, а не воевать за деньги на свое существование", - сказала Тимошенко.

Как отмечается, переговоры в формате "Будапешт плюс" - это новая инициатива Юлии Тимошенко.

"Предоставленные Киеву в рамках Будапештского меморандума гарантии должны быть выполнены. В Украину вернется мир, а оккупированный Донбасс и аннексированный Крым будут освобождены. Путь к этому обеспечит новый формат переговоров Украины с мировыми лидерами - "Будапешт плюс", - говорится в сообщении.