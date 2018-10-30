Тимошенко: сильна контрактна армія - один з пріоритетів нової стратегії безпеки

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила про необхідність проведення реформи Збройних сил України

Дипломатичні переговори щодо шляхів повернення миру в Україну будуть ефективними лише за умови побудови сильної та обороноздатної армії. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час свого виступу на форумі "Нова стратегія миру та безпеки", який проходить у Києві, повідомляє прес-служба партії.

Тимошенко наголосила на необхідності проведення реформи Збройних сил України, яка передбачатиме побудову сильної української армії на контрактній основі, створення належного соціально-економічного забезпечення і всіх необхідних умов для військових.

Як повідомила Тимошенко, її команда працює над розробкою проекту контракту для служби у ЗСУ.

Зазначається, що новий контракт передбачатиме запровадження механізму регулярної індексації грошового забезпечення на реальний показник інфляції, заробітна плата рядового контрактної служби буде у 1,5 раза вище середньої зарплати в країні.

Важливою частиною нового контракту для військових, за словами Тимошенко, стане мотиваційний пакет: він включає питання забезпечення житлом, медичним обслуговуванням, а також пенсійне страхування та додаткові пільги для учасників бойових дій та членів їхніх родин.

"Слід створити спеціальну програму кредитування на придбання житла для військовослужбовців. Треба дозволити купівлю житла без першого внеску, а відсотки за іпотечним кредитом має платити держава, і термін іпотечного кредиту повинен визначити сам військовий", - додала вона.

Крім того, Тимошенко зауважила, що в умовах війни фінансування ЗСУ і пріоритетних розробок в галузі озброєння має становити не 2% ВВП, а щонайменше 3% ВВП.

"Це дасть бодай надію на правильне і всеохоплююче фінансування. Армія має захищати країну, а не воювати за гроші на своє існування", - сказала Тимошенко.

Як зазначається, переговори у форматі "Будапешт плюс" - це нова ініціатива Юлії Тимошенко.

"Надані Києву в рамках Будапештського меморандуму гарантії мають бути виконані. В Україну повернеться мир, а окупований Донбас та анексований Крим будуть звільнені. Шлях до цього забезпечить новий формат переговорів України зі світовими лідерами - "Будапешт плюс", - йдеться у повідомленні.