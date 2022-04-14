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Тимошенко: надо сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали поддержку государства

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Власть должна упростить бюрократические процедуры, чтобы зарегистрировать всех людей, которые в результате войны России против Украины оказались в трудном положении. Их нужно обеспечить жильем и надлежащими выплатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в эфире "Единых новостей".

"Перед нами стоит три главные задачи: безотлагательно обеспечить людей жильем, чтобы они не жили в разрушенных домах или подвалах. Также немедленно зарегистрировать в Службе занятости людей, потерявших работу - но не по старым бюрократическим процедурам, а изо дня в день, и предоставить им минимально необходимые деньги. Люди, которые стали беженцами, должны без очередей получить 2 тысячи на взрослого и 2,5 тысячи на ребенка в тот же день, когда обратились", - заявила Тимошенко.

По ее словам, чтобы люди почувствовали, что государство о них действительно заботится, нужно упростить бюрократические процедуры и зарегистрировать всех людей, которые оказались в трудном положении.

"Мы поддерживаем нашу власть, президента, армию, мы желаем победы и установления мира через победу, но людей нельзя оставить без внимания. И у нас есть все возможности для работы", - добавила политик.

В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что уже сейчас власти следует формировать экспертную команду, которая будет работать над получением Украиной помощи по типу "плана Маршалла".

"Нужно рядом с правительством организовывать экспертно-аналитические команды, которые объединят самых интеллектуальных людей страны, а также экспертов с Запада. Нам нужно уже сейчас формировать такую команду, которая сможет точно посчитать, сколько денег мы возьмем от страны-агрессора и как эти средства правильно направить в экономику Украины, чтобы получить развитие каждой сферы нашей жизни", - резюмировала Тимошенко.

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ТимошенкоВторжение России в Украину