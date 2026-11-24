Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ під час засідання Погоджувальної ради Верховної Ради.

За словами політикині, право управляти державою має належати виключно українському народу, а не іноземним фахівцям чи представникам грантових організацій.



На її переконання, за іншого підходу держава фактично перестає належати Україні.



Крім того, Тимошенко заявила про існування цілеспрямованої "схеми" щодо державних інституцій.



За її словами, спершу відбуваються атаки на певний державний орган, а згодом висуваються вимоги про його перезавантаження за участі міжнародних експертів.

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Підсумовуючи виступ, депутатка зауважила, що на тлі боротьби військових на фронті рішення в парламенті, на її переконання, обмежують самостійність України в управлінні.



"На фронті бійці тримають країну, а у Верховній Раді країну здають. У нас забирають країну", - заявила Тимошенко.