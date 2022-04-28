Тимошенко: регионы в мае предоставят данные об инфраструктуре, нуждающейся в восстановлении

Он пояснил, что уже сформированы 14 кластеров инфраструктуры, что требует восстановления или модернизации.

"Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины – именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями и главами областных военных администраций", - заявил Тимошенко.

Городам и регионам предложено до 5 мая предоставить исчерпывающую информацию о соответствующих потребностях. Ожидается, что тогда будут готовы первые предложения по всем регионам, а Киевская, Сумская и Черниговская области получат готовые проекты, которые можно будет презентовать международным партнерам.

"На выходе мы будем четко понимать, что необходимо каждому поселку, городу, ОТГ, району, области в целом", - подчеркнул заместитель глаы ОП.

Он также отметил, что другим направлением работы является обеспечение жильем вынужденных переселенцев. На сегодня государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир.

"Учитывая масштаб потребностей, был выбран подход строительства с нуля, а также выкупа готовых квартир у застройщиков", - рассказали в ОП.

В ходе заседания президент Владимир Зеленский также призвал принять все необходимые изменения в нормативно-правовые акты, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с комфортными бомбоубежищами, а старый жилой фонд был оборудован в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в план восстановления заложены направления восстановления страны на всех уровнях - безопасности, экономическом, инфраструктурном, социальном.