Тимошенко: регіони у травні нададуть дані про інфраструктуру, що потребує відновлення

Він пояснив, що вже сформовані 14 кластерів інфраструктури, що потребує відновлення чи модернізації.

"Сучасність, яка змінить радянській підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України, - саме такий підхід був основою розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо зі всіма муніципальними представниками та головами обласних військових адміністрацій", - заявив Тимошенко.

Містам і регіонам запропоновано до 5 травня подати вичерпну інформацію щодо відповідних потреб. Очікується, що тоді будуть готові перші пропозиції по усім регіонам, а Київська, Сумська та Чернігівська області отримають готові проєкти, які можна буде презентувати міжнародним партнерам.

"На виході ми будемо чітко розуміти, що необхідно кожному селищу, місту, ОТГ, району, області загалом", - підкреслив заступник керівника ОП.

Він також зазначив, що іншим напрямком роботи є забезпечення житлом вимушених переселенців. На сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир.

"Зважаючи на масштаб потреб, було обрано підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників", - розповіли в ОП.

В ході засідання президент Володимир Зеленський також закликав ухвалити всі необхідні зміни до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні обов’язково будували з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд був обладнаний відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у план відновлення закладені напрями відбудови країни на всіх рівнях - безпековому, економічному, інфраструктурному, соціальному.