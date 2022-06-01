Тимошенко: только разгром режима Путина приведет к скорейшему прекращению войны и мира

"Те, кто призывают "спасти лицо Путину", являются его соучастниками и рискуют потерять собственное лицо навсегда! Любая сделка с кремлем-это не завершение войны, Это гарантия новых войн в будущем. Только разгром российской армии и режима Путина приведет к скорейшему прекращению войны и устойчивому миру", - заявила она.

По словам Тимошенко, формула общей победы свободного мира над Кремлем - единство, оружие и санкции.

Политик подчеркнула, что демократия и безопасность в Европе должны стать неделимыми. Это означает, что все страны, исповедующие общие европейские ценности и готовые их защищать, должны стать членами ЕС и НАТО. Авторитарные страны должны остаться за стеной цивилизации и в полной изоляции, с разрушенными экономиками и небоеспособными армиями.

Поэтому Тимошенко призвала присутствующих всячески способствовать предоставлению Украине членства в ЕС и НАТО.

"Иногда складывается впечатление, что Украина, Молдова и Грузия на коленях выпрашивают членство в ЕС, якобы вопреки интересам стран-членов. Но это категорически не так. Все страны Европы заинтересованы в том, чтобы никогда не было войны и дестабилизации. Это возможно только тогда, когда Россия не сможет шантажировать и угрожать войной другим, потому что они будут надежно защищены членством в ЕС и НАТО. Именно это будет гарантировать стабильность и долгосрочный мир в Европе", - подчеркнула она.

По убеждению Тимошенко, если ЕС и на этот раз не осознает важность своей миссии и откажет нашим странам в приобретении членства, это приведет к образованию альтернативных союзов на европейском континенте и усилит угрозу дезинтеграции Евросоюза.

Выступление Тимошенко во время Конгресса Европейской народной партии (ЕНП)

Кроме того, глава партии "Батькивщина" призвала Европейскую народную партию взять лидерство в изменении порядка принятия решений в ЕС в сфере безопасности и внешней политики по консенсусу на квалифицированное большинство.

"Это даст возможность разблокировать принятия любых важных решений, положить конец роковой зависимости от России, ввести полное эмбарго на российские энергоносители и снять препятствия для обеспечения Украины оружием. После принятия этого решения кремль больше не сможет экспортировать в ваши страны вместе с нефтью, газом и водкой нестабильность, коррупцию и войну", - добавила она.

Напомним, ЕНП является крупнейшей и влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 81 партия и партнеры из 43 стран, президент Европейской Комиссии и президент Европейского парламента, 8 глав стран-членов ЕС и 3 главы стран, которые не являются членами ЕС, 9 членов Европейской Комиссии. Она имеет самую большую фракцию в Европарламенте.