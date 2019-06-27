Тимошенко рассказала, где взять деньги на повышение соцстандартов

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что минимальная пенсия должна быть не менее 3094 грн

Задача коалиции действий в новом парламенте - существенный рост доходов граждан в кратчайшие сроки. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в прямом эфире на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Даже по нынешним законам, минимальная пенсия должна быть не менее 3094 грн, отметила лидер "Батькивщины". Для того чтобы увеличить пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, ввести медстрахование, нужны средства. И их можно найти, изменив экономическую политику, убеждена политик.

Она напомнила, что по данным МВФ, 44% украинской экономики сейчас находится в тени: "Нынешняя налоговая система давит настолько, что экономика уходит в тень и не платит налоги".

Поэтому, Тимошенко уверена, надо снижать налоговое бремя и одновременно изменять базу налогообложения. Вместо коррупционного НДС ввести налог на реализацию, вместо налога на прибыль - налог на выведенный капитал, а налог на Фонд зарплаты должен быть отменен с введением персонифицированной пенсионной системы.

Не менее важно, убеждена Тимошенко, провести деоффшоризацию. Соответствующие законопроекты партией уже разработаны, но их уже три года отказываются рассматривать в нынешнем парламенте.

"Если эти законы примут, бюджет получит дополнительно 67 млрд грн только за первый год", - сообщила председатель партии.

Третьим направлением действий лидер "Батькивщины" назвала программу "Контрабанда СТОП", которая должна ликвидировать коррупцию на границах.

Все это, по словам Тимошенко, позволит не только увеличить государственные доходы, но и решить болезненные социальные вопросы: "нельзя терять время, надо действовать уже сейчас".