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Тимошенко розповіла, де взяти гроші на підвищення соцстандартів

Новини » Політика    27.06.2019 - 10:25
Тимошенко розповіла, де взяти гроші на підвищення соцстандартів
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що мінімальна пенсія має бути не менше 3094 грн

Завдання коаліції дій у новому парламенті - суттєве зростання доходів громадян у найкоротші терміни. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Навіть за нинішніми законами, мінімальна пенсія має бути не менше 3094 грн, наголосила лідер "Батьківщини". Для того щоб збільшити пенсії, зарплати в бюджетній сфері, запровадити медстрахування, потрібні кошти. І їх можна знайти, змінивши економічну політику, переконана політик.

Вона нагадала, що за даними МВФ, 44% української економіки зараз перебуває в тіні: "Нинішня податкова система тисне настільки, що економіка йде в тінь і не платить податки".

Тому, Тимошенко впевнена, треба знижувати податковий тягар і водночас змінювати базу оподаткування. Замість корупційного ПДВ ввести податок на реалізацію, замість податку на прибуток - податок на виведений капітал, а податок на Фонд зарплати має бути скасований із запровадженням персоніфікованої пенсійної системи.

Не менш важливо, переконана Тимошенко, провести деофшоризацію. Відповідні законопроекти партією вже розроблені, але їх вже три роки відмовляються розглядати у нинішньому парламенті.

"Якщо ці закони ухвалять, бюджет отримає додатково 67 млрд грн лише за перший рік", - повідомила голова партії.

Третім напрямом дій лідер "Батьківщини" назвала програму "Контрабанда СТОП", яка має ліквідувати корупцію на кордонах.

Все це, за словами Тимошенко, дозволить не лише збільшити державні доходи, а й вирішити найболючіші соціальні питання: "Не можна гаяти часу, треба діяти вже зараз".

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