Тимошенко рассказала о встрече с Зеленским

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что они с президентом Украины Владимиром Зеленским единомышленники в вопросах досрочных парламентских выборов и реальных изменений, которых так ждут украинцы. Об этом Тимошенко рассказала в прямом эфире на телеканале "112 Украина", комментируя свою сегодняшнюю встречу с Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, главными темами разговора с главой государства стали - как не допустить разрушения досрочных выборов и не потерять ни одного дня ради настоящих преобразований и результатов для людей, которые можно достичь уже сейчас.

"Относительно выборов и преобразований в экономике и социальной сфере - мы единомышленники. Наша команда вместе сделает все возможное, чтобы следующие 5 лет для Украины стали успешными и чтобы каждый человек почувствовал изменения как можно быстрее. Чтобы не отчеты были красивыми, а жизнь людей", - отметила она.

Глава государства и лидер фракции обсудили направления изменений, которые сейчас надо делать в стране, добавила Юлия Тимошенко.

"Наша команда считает, что окно возможностей открыто. Этот шанс для страны категорически нельзя потерять", - подчеркнула политик.

Кроме того, председатель партии предложила, чтобы "Батькивщина", "Слуга народа" и "Голос" объединились для борьбы с "монстрами коррупции" режима Порошенко, которые хотят попасть в парламент по мажоритарным округам.

Тимошенко также отметила: нельзя допустить, чтобы Конституционный суд разрушил досрочные парламентские выборы.

"Это будет означать, что старое большинство в парламенте победит изменения, которых люди ждут. Решение о переносе будет незаконным, коррупционно или политически мотивированным", - подытожила она.