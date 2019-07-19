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Тимошенко рассказала, каким должен быть первый закон в новой Раде

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 08:54
Тимошенко рассказала, каким должен быть первый закон в новой Раде
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Первым должен быть закон для снижения тарифов, отметила Тимошенко

Первый закон в новом парламенте должен вернуть населению газ украинской добычи и таким образом снизить тарифы. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время интервью телеканалу "СТБ".

По ее словам, это позволит увеличить доходы украинцев и поднять экономику, ведь люди будут иметь, за что покупать товары и услуги и расширять внутренний рынок.

"Снижение тарифов нужно для экономического развития страны", – подчеркнула она.

Кроме того, среди первых законопроектов новой "коалиции действий", отмечает лидер "Батькивщины", - введение обязательного медицинского страхования, внесение изменений в госбюджет, которые прекратят "издевательства" над пенсионерами и позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума – не менее 3094 грн, а также запрет на продажу сельскохозяйственной земли

Тимошенко призвала украинцев прийти на выборы и поддержать ее команду, которая идет в парламент "не за должностями, а ради быстрых изменений в интересах людей".

"В политике ты служишь тому делу, в которое веришь. Моя борьба продолжается. Мое дело закончится успешно, но не должностями, а при жизни увидеть красивую успешную страну", – подытожила политик.

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