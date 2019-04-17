Тимошенко рассказала, что будет после выборов

Гораздо ценнее, чем очередные выборы президента, является сохранение любви, дружбы и единства в обществе, поэтому, время украинцам прекратить политические войны и осознать, что жизнь продолжается. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба партии.

"Именно наше единство, а не выборы президента, - залог того, что в стране все будет хорошо", - убеждена она.

Юлия Тимошенко обеспокоена тем, что люди вокруг ссорятся из-за 2-го тура выборов.

"Одни пугают, что после 21 апреля наступит армагедон. Другие - что все будет "зешибись". Но друзья, не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля. А отношения людей будут разрушены. Нам надо вернуться из политической войны. Прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - отметила председатель партии.

Лидер "Батькивщины" заверила, что Украина уже состоялась как независимое государство, а потому "никакие выборы у нас этого не отнимут".

"Мы уже доказали, что можем противодействовать и противостоять любым режимам. Будьте спокойными. Я верю, что у нас все будет хорошо. Я верю, что мы сможем использовать те изменения, которые сейчас произойдут в нашей стране. Уверенно смотрите в будущее. Жизнь продолжается", - подытожила она.