Тимошенко раскритиковала результаты работы правительства Гройсмана

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко раскритиковала результаты работы правительства Владимира Гройсмана. Во время прямого эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, она обратилась к присутствующему премьеру с призывом "прекратить врать людям", сообщает РБК-Украина.

По словам Тимошенко, нынешнее правительство не выполняет своих прямых обязанностей, зато пытается провести за спиной общества сомнительные сделки с национальной собственностью. Самым ярким примером она назвала доведение до искусственного банкротства "Укртрансгаза" с последующей передачей газотранспортной системы сомнительным частным лицам.

"Они искусственно банкротят ГТС, хотя это абсолютно доходная рентабельная система. Действующее правительство, которому осталось в наследство от уже бывшего президента, ведет уничтожающую для Украины политику, - подчеркнула Тимошенко. - И если мы сейчас их не остановим, то они и дальше будут издеваться над людьми и бизнесом".

"Они только на выборы надели новые лица. А на самом деле это та самая пятилетняя аморальная, коррумпированная власть, которая пытается показать какие-то положительные результаты работы. Положительные результаты - это полстраны за рубежом, бедность так, что люди не имеют за что лечить, нормально кушать и учиться", - отметила председатель партии.

Лидер "Батькивщины" также высмеяла попытки правительства отмежеваться, объявить себя "новыми лицами". Глядя просто на Владимира Гройсмана она под аплодисменты зрителей иронично спросила "А что это лицо делало пять лет у власти - сначала на должности спикера, а затем на должности премьера?". Добавив, что некоторые политические деятели "о новых лицах начинают говорить, когда свое собственное лицо сохранить не удалось".