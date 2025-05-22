Тимошенко предлагает передать 84 млрд сверхприбылей с тарифов отечественным производителям оружия

Временная специальная комиссия Верховной Рады, созданная по инициативе фракции "Батьківщини" под руководством Алексея Кучеренко, установила, что "Нафтогаз" и "Энергоатом" сознательно и незаконно начисляли населению и бизнесу критически завышенные тарифы.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фракции.

Таким образом за последние годы им удалось заработать "лишних" 84 млрд гривен.

"Доказательства нашей временной следственной комиссии были настолько убедительными, что "Нафтогазу" пришлось переделать свой отчет о прибыли и признать в нем найденные 24 миллиарда. "Энергоатом", который скрыл целых 60 миллиардов, не спешит отдавать награбленное. Но мы его заставим. Это лишь вопрос времени", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Она отметила, что будет требовать безотлагательно внести изменения в бюджет и перечислить все фактически украденные у людей и государства деньги на закупку вооружения и боеприпасов собственного производства.

"Учитывая резкое уменьшение поддержки от наших западных союзников, считаем, что было бы критически необходимо направить найденные нами средства на нужды украинских производителей оружия", - добавила Юлия Тимошенко.

Кроме того, она пообещала направить в правоохранительные органы соответствующие заявления о преступлении с требованием установить и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей этой аферы.

Юлия Тимошенко также отметила, что имея неопровержимые доказательства того, что нынешняя стоимость газа и света является завышенной, ее команда обжалует их в суде и не позволит повысить тарифы, что постоянно пытается сделать власть.

"Мы и в дальнейшем будем выводить из тени мародеров, которые под прикрытием войны по хамски наживаются на горе войны. Мы не отступим", - пообещала Юлия Тимошенко