Тимошенко проголосовала на Подоле

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко с мужем голосовала в киевском лицее "Подол"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня, 31 марта, вместе с мужем Александром проголосовала в киевском лицее "Подол" на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что верит в "исторический прогресс нашей страны к миру, к процветанию, к счастью каждого человека".

"Сегодня Украина перевела часы вперед, на весеннее время. И я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, процветающей, европейской Украине", – отметила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, последние 5 лет Украина находится в бедности и коррупции, "но точку сегодня поставит каждый украинец".

Напомним, сегодня в Украине проходят выборы президента. С 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за кандидата, который, по их мнению, достоин руководить страной следующие пять лет.