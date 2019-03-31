ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко проголосувала на Подолі

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 10:51
Тимошенко проголосувала на Подолі
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко з чоловіком голосувала у київському ліцеї "Поділ"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сьогодні, 31 березня, разом із чоловіком Олександром проголосувала у київському ліцеї "Поділ" на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що вірить у "історичний поступ нашої країни до миру, до процвітання, до щастя кожної людини".

"Сьогодні Україна перевела годинники вперед, на весняний час. І я вірю, що так само ми робимо крок вперед до успішної, квітучої, європейської України", – зазначила  лідер "Батьківщини".

На її думку, останні 5 років Україна знаходиться в бідності та корупції, "але крапку сьогодні поставить кожен українець".

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять вибори президента. З 8:00 ранку до 20:00 вечора українці зможуть віддати свій голос за кандидата, який, на їхню думку, гідний керувати країною наступні п'ять років.

Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію У Києві працюють у штатному режимі усі виборчі дільниці
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыголосованиеТимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся