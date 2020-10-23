У Тимошенко призвали правительство внедрить программу капремонта жилья

Команда "Батькивщины" требует от правительства разработать закон о государственной программе модернизации и капитальных ремонтов устаревшего жилого фонда. В Украине сотни тысяч многоэтажек требуют капитального ремонта.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время брифинга в штабе партии.

Как сообщает пресс-служба, политик подготовил проект постановления Верховной рады Украины "Об обращении к Кабинету министров Украины относительно принятия мер, направленных на обеспечение прав потребителей коммунальных услуг и собственников жилья в многоквартирных домах".

По словам политика, во всей Европе, в парламентско-президентских и парламентских странах законопроекты разрабатывает правительство. Поскольку правительство потом эти же законы выполняет и отвечает за то, чтобы они работали гармонично, а не были в противоречии.

"Это должна быть государственная программа, которая должна базироваться на городских программах по каждому населенному пункту Украины. Мы требуем от правительства четко определить источники финансирования и кредитования. Мы требуем от правительства безотлагательно разработать пакет законов и нормативно-правовых актов, которые бы определили порядок списания этих домов, потому что их сегодня списывают в никуда. Тысячи многоквартирных домов в воздухе, там нет ни владельца, ни ответственных. Надо четко определить статус земельного участка под домом, статус придомовой территории и определить, кто за нее должен платить, кто должен ее содержать. Без определения земельных вопросов сдвинуть с места программу модернизации устаревшего жилого фонда невозможно", - пояснил он.

Кучеренко также добавил, что сегодня есть нерешенный вопрос и регистрации имущественных прав.

"Люди хотят создать ОСМД, хотят узнать, кто живет рядом, с кем создавать ОСМД, с кем вместе организовывать капитальный ремонт, решать кому платить, решать вопросы безопасности: лифт падает, труба может взорваться. Они обращаются в соответствующие реестры, где им отвечают, что это частная информация. В результате неизвестно, как обеспечить безопасную эксплуатацию жилищного фонда", - заявил Кучеренко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем - модернизацию жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установления справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленение города и тому подобное.