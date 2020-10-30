Тимошенко призвала возобновить антикоррупционную систему и не допустить уничтожения КСУ

Партия "Батькивщина" выступает против законопроекта №4288 относительно роспуска Конституционного суда Украины. В партии считают, что это попытка узурпировать власть.
Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в Facebook.
Политик призывает парламент сосредоточиться на принятии разработанных ее партией законопроектов № 4292, 4293. По мнению Тимошенко, они позволят обеспечить эффективную деятельность антикоррупционных органов согласно Конституции.
Также Тимошенко добавляет, что "Батькивщина" - за электронное декларирование доходов и за жестокое уголовное наказание в отношении незаконного обогащения.
В то же время, Тимошенко назвала решение Конституционного суда относительно неконституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" справедливым и обоснованным и призвала немедленно прекратить информационный буллинг против КС, назвав его "террором против Украинского государства".
"Несправедливо унижая Конституционный суд, вы унижаете Украинское государство и посягаете на права и свободы граждан. Ни одна демократическая страна мира, которая себя уважает, никогда не позволила бы такого неуважения к своим органам судопроизводства. И Украина этого не позволит", - убеждает Тимошенко.
По ее мнению, впервые в истории независимой Украины Конституционный суд не является карманным департаментом администрации очередного президента.
Политик также предлагает всем фракциям ВРУ уже во вторник проголосовать за зарегистрированные "Батькивщиной" законопроекты №4292, №4293, которые призвали восстановить всю систему электронного декларирования, наказание за незаконное обогащение и другие важные элементы антикоррупционной системы.
Напомним, вчера в Офисе президента заявили о намерениях заменить всех судей Конституционного суда из-за решения относительно электронного декларирования.
Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение прекратить полномочия всех судей КСУ.