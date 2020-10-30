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Тимошенко призвала возобновить антикоррупционную систему и не допустить уничтожения КСУ

Киев, Пятница 30 октября 2020 17:37
Тимошенко призвала возобновить антикоррупционную систему и не допустить уничтожения КСУ
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия "Батькивщина" выступает против законопроекта №4288 относительно роспуска Конституционного суда Украины. В партии считают, что это попытка узурпировать власть.

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в Facebook.

Политик призывает парламент сосредоточиться на принятии разработанных ее партией законопроектов № 4292, 4293. По мнению Тимошенко, они позволят обеспечить эффективную деятельность антикоррупционных органов согласно Конституции.

Также Тимошенко добавляет, что "Батькивщина" - за электронное декларирование доходов и за жестокое уголовное наказание в отношении незаконного обогащения.

В то же время, Тимошенко назвала решение Конституционного суда относительно неконституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" справедливым и обоснованным и призвала немедленно прекратить информационный буллинг против КС, назвав его "террором против Украинского государства".

"Несправедливо унижая Конституционный суд, вы унижаете Украинское государство и посягаете на права и свободы граждан. Ни одна демократическая страна мира, которая себя уважает, никогда не позволила бы такого неуважения к своим органам судопроизводства. И Украина этого не позволит", - убеждает Тимошенко.

По ее мнению, впервые в истории независимой Украины Конституционный суд не является карманным департаментом администрации очередного президента.

Политик также предлагает всем фракциям ВРУ уже во вторник проголосовать за зарегистрированные "Батькивщиной" законопроекты №4292, №4293, которые призвали восстановить всю систему электронного декларирования, наказание за незаконное обогащение и другие важные элементы антикоррупционной системы.

Напомним, вчера в Офисе президента заявили о намерениях заменить всех судей Конституционного суда из-за решения относительно электронного декларирования.

Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение прекратить полномочия всех судей КСУ.

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