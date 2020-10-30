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Тимошенко закликала поновити антикорупційну систему і не допустити знищення КСУ

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 17:37
Тимошенко закликала поновити антикорупційну систему і не допустити знищення КСУ
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Партія "Батьківщина" виступає проти законопроекту №4288 щодо розпуску Конституційного суду України. В партії вважають, що це спроба узурпувати владу.

Про це заявила лідер політсили Юлія Тимошенко у Facebook.

Політик закликає парламент зосередитися на ухваленні розроблених її партією законопроектів № 4292, 4293. На думку Тимошенко, вони дозволять забезпечити ефективну діяльність антикорупційних органів відповідно до Конституції.

Також Тимошенко додає, що "Батьківщина" - за електронне декларування доходів та за найжорсткіше кримінальне покарання щодо незаконного збагачення.

Водночас Тимошенко назвала рішення Конституційного суду щодо неконституційності окремих положень закону "Про запобігання корупції" справедливим і обґрунтованим і закликала негайно припинити інформаційний булінг проти КС, назвавши його "терором проти Української держави".

"Несправедливо принижуючи Конституційний суд, ви принижуєте Українську Державу та зазіхаєте на права і свободи громадян. Жодна демократична країна світу, яка себе поважає, ніколи не дозволила б такої неповаги до своїх органів судочинства. І Україна цього не дозволить", - переконує Тимошенко.

На її думку, уперше в історії незалежної України Конституційний суд не є кишеньковим департаментом адміністрації чергового президента.

Політик також пропонує всім фракціям ВРУ вже у вівторок проголосувати за зареєстровані "Батьківщиною" законопроекти №4292 і №4293, які покликані поновити всю систему електронного декларування, покарання за незаконне збагачення та інші важливі елементи антикорупційної системи.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента заявили про наміри замінити всіх суддів Конституційного суду через рішення щодо електронного декларування.

Сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради пропозицію припинити повноваження всіх суддів КСУ.

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